İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Erzin'de orman yangını büyümeden söndürüldü

Hatay’ın Erzin ilçesinde çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü.

Hatay'ın Erzin ilçesinde çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü.


Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yoncadüzü Mahallesinde sabah 09.30 saatlerinde orman yangını çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine Hatay Büyükşehir Belediye İtfaiyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, olay yerine gelerek yangına müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın büyümeden söndürüldü.


Yangında 3 dekar ormanlık alanın zarar gördüğü, yangının çıkış sebebinin araştırıldığı bildirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.