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Erzin'de orman yangını

Hatay’ın Erzin ilçesinde ormanlık alanında henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın kontrol altına alındı.

Hatay'ın Erzin ilçesinde ormanlık alanında henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın kontrol altına alındı.


Amanos Dağları Şahin tepesi mevkisinde öğle saatlerinde başlayan yangına, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Dörtyol ve Erzin Orman İşletme Müdürlüğü yangın söndürme ekiplerince çok sayıda arazöz ve yangın işçisi ile söndürme çalışması başlatıldı.


Kızılçam ağaçları ile kaplı ormanlık alanda başlayan yangının kontrol altına alındığı soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

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