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Erzin'de Trafik Haftası etkinlikleri

Hatay’ın Erzin ilçesinde Şehit Hacı Bestami Gürz Ortaokulu’nda Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında Trafik Köşesi oluşturuldu, öğrencilere trafik kurallarıyla ilgili seminer verildi.

Hatay'ın Erzin ilçesinde Şehit Hacı Bestami Gürz Ortaokulu'nda Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında Trafik Köşesi oluşturuldu, öğrencilere trafik kurallarıyla ilgili seminer verildi.


23. Jandarma Trafik Tim Komutanlığınca Erzin ilçesi Yoncadüzü Mahallesinde bulunan Şehit Hacı Bestami Gürz Ortaokulunda Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında Trafik Köşesi oluşturuldu. Öğrencilere trafik kurallarıyla ilgili seminer verildi.


Daha sonra, "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" projesi kapsamında okul geçidinde yaya önceliğiyle ilgili uygulamalı eğitim verildi.


Etkinliklere okula ismi verilen Şehit Hacı Bestami Gürz'ün babası İbrahim Gürz'de katıldı.


Öğrencilere jandarma trafik personelince ve şehit babası İbrahim Gürz tarafından bayrak dağıtıldı.

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