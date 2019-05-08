Erzin'de Trafik Haftası kutlamaları

Hatay'ın Erzin ilçesinde, Trafik Haftası kutlaması kapsamında polis ekipleri tarafından motosiklet sürücülerine kask dağıtıldı.

Atatürk Parkı'nda Trafik Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte konuşan Trafik Büro Amiri Komiser Yardımcısı Ahmet Erdal Akbıyık, “Ülkemizde trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin sayısı bölücü terör örgütünün döktüğü kandan, depremlerin aldığı candan daha fazladır. Trafik kazalarını tamamen önleyebilmek belki mümkün değildir, ancak bu kazaları sayıları ve sonuçları ile en az seviyeye indirebilmek bizlerin elindedir. Meydana gelen kazaların yüzde 99'u sürücü kusurlarından meydana gelmektedir. İlçemizde 2008-2018 tarihleri arasındaki 10 yıllık sürede ise 539 trafik kazası meydana gelmiş bu kazalarda 2 kişi hayatını kaybetmiş 812 kişi de yaralanmıştır” dedi.

Kaymakamı Ahmet Demirci de birçok Avrupa ülkesinde olduğu gibi ülkemizde de ‘Trafikte Öncelik Yayanın Hakkı' uygulamasına geçildiğini belirterek, “Bununla ilgi kurum amirleri, STK'lar ve mahalle muhtarları ile bir araya geldik. Uygulamaları hep birlikte yaya geçitlerinde yaptık, hem yaya vatandaşlar hem de sürücüler uyarıldı. Mutlaka yaya geçitleri kullanılmalı. Sürücülerde gerek okul önlerinde gerekse yaya geçitlerinde aha dikkatli olmalı gerekiyor” diye konuştu.

Etkinlikte şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye girenlere, yılın şoförlerine ve yılın Trafik Polislerine plaket verilerek çeyrek altınla ödüllendirildi.

Ödül törenin ardından sürücüler durdurularak yayalar hakkında bilgilendirildi, kasksız motosiklet sürücüleri uyarılarak kask hediye edildi.