Erzin'de trafikten men edilen 250 motosiklet silah endüstrisinde kullanılacak

Hatay'ın Erzin ilçesinde trafikten men edilen 250 motosiklet, silah endüstrisinde kullanılmak üzere Makina Kimya Endüstrisi'ne (MKE) gönderildi.

Erzin İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Büro Amirliği 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na istinaden eksikleri nedeniyle trafikten men edilerek muhafaza altına alınan ve 1 yıldır aşkın süredir sahipleri tarafından eksikleri giderilmediği için alınmayan toplam ağırlığı 10 ton 500 kilogramı bulan 250 motosiklet, Milli Emlak Müdürlüğü, Trafik Denetleme Büro Amirliği ve otopark görevlilerinden oluşan komisyon gözetiminde Kırıkkale'den gelen MKE yetkililerine teslim edildi.

Vinç yardımıyla kamyona yüklenen motosikletlerin MKE tarafından silah endüstrisinde değerlendirileceği öğrenildi.