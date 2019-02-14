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Erzin'de voleybolcu taraması

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ‘Geleceğin Erkek Milli Takım Yıldızlarını Arıyor’ Hatay taramasını Erzin’de gerçekleştirdi.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ‘Geleceğin Erkek Milli Takım Yıldızlarını Arıyor' Hatay taramasını Erzin'de gerçekleştirdi.


TVF 2. Lig'de mücadele eden Erzin Yeşilkent Voleybol Takımı ve TVF Spor Lisesi karşılaşmasının ardından, Voleybol Milli Takımlar Altyapı Koordinatörü Ali Ümit Hızal ve Voleybol U17 Milli Takım Antrenörü Ali Yılmaz, Hatay genelinde 12 oyuncuyu, yeteneklerini görmek için Erzin Spor Salonunda bir dizi testten geçirdiler. Yetkililer, daha sonra tek tek isimleri alınan oyuncuları, ilerki günlerde milli takım kampına çağıracaklarını belirttiler.


Voleybol Milli Takımlar Altyapı Koordinatörü Ali Ümit Hızal, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Ülkemizde gün geçtikçe erkek voleybolcu sayısı gittikçe azalıyor. Bu nedenle Türkiye genelinde böyle bir projeyi başlattık. 2005 ve 2008 doğumlu çocuklarımızdan gereken kriterlere uygun olanları milli takım seçmeleri için kampa davet edeceğiz" dedi.

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