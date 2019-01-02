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Erzin'e yeni içme suyu hattı

Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (HATSU), Erzin ilçesinde yeni içme suyu hattını tamamlayarak abone bağlantılarını yaptı.


HATSU yetkilileri, Aşağı Burnaz Mahallesi'nde bulunan şebeke hattında sürekli arızalar meydana gelmesi üzerine çalışma başlatıldığını, bölgeden geçen şebeke hattının iptal edilerek 63'lük borular ile 1000 metre yeni içme suyu hattının döşendiğini ve abone bağlantılarının tamamlandığını belirtti.


Yukarı Burnaz Mahalle Muhtarı Musa Gözleyici, “Mahallemizin eskiyen içme suyu şebekesi, özellikle tarım arazilerimizin sulanması esnasında zarar görmesi sebebe ile sık sık susuz kalıyorduk. Mahallemizde yapılan çalışmada bin metrelik isale hattını sağ olsunlar yenilediler şuan içme suyumuz akmakta. Mahalle sakinleri adına Büyükşehir Belediyesi yetkililerine teşekkür ediyorum” dedi.

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