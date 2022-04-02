Erzinli vatandaşlar mehter marşı ile sahura kalktı

Hatay'ın Erzin ilçesinde vatandaşlar Ramazanın ilk gününde, Erzin Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden oluşan mehter takımı ile sahura kalktı.

Erzin Anadolu İmam Hatip Lisesi müzik öğretmeni Emre Şahin önderliğinde geçen yıl başlatılan mehter marşıyla sahura kalkma etkinliği bu yılda devam etti.

Etkinlikle ilgili açıklama yapan okul Müdürü Ömer Köse, “Mehter takımımız bu gece görevini tamamladı. Müzik öğretmenimiz Emre Şahin yönetimindeki mehter takımımızla Erzin halkını sahura uyandırmak için uzun bir yol kat ederek okulumuza dönüyoruz. Mutluyum, çünkü Ramazan ayına girdik, birazdan hep birlikte sahur yapıp niyetlerimizi edip namazımızı kılacağız. Okul idaremizin geçen yıl başlattığı etkinlik. Bugün de mehter takımımız bir kez daha çaldı ve uyandırmaya çabaladı” diye konuştu.

Mehter takımına okul müdürü Ömer Köse, müdür yardımcıları ve öğretmenler eşlik etti. Yol güvenliğini ise polisler sağladı.

Mehter takımının etkinliği Kurtuluş Caddesinde başlayıp, Atatürk Caddesinde devam etti. Aynı güzergahı takip eden mehter takımının etkinliği okulda son buldu.