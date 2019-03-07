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Eski Antakya sokaklarına restorasyon çekici vuruldu

Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından tarihi eski Antakya sokaklarında restorasyon çalışmaları başlatıldı.


Hatay'ın tarihi sokaklarından olan, film ve dizilere konu olmasıyla bilinen eski Antakya sokaklarında restorasyon çalışmaları başlatıldı. Yapılan kurdele kesiminin ardından ilk restorasyonun çekicini Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş vurdu.


Hatay'ın turizmine ve ticaretine katkı sağlamak istediklerini söyleyen Başkan Savaş, seçime endeksli olarak çalışmadıklarını ifade etti. Hatay'ın güzelliklerini dünyayla paylaşmak istediklerini vurgulayan Savaş, “Burada 15 tane sokağımız var, 5 binin üzerinde metrajlı restorasyon yapacağımız, sokak sağlıklaştırması yapacağımız alanımız var, 3 mahallemizi ilgilendiriyor. Amacımız buraya sadece bir görsellik katmak, sokağın güzelliğini arttırmak, tabanın daha fonksiyonlu hale getirilmesini sağlamak ve eskiyi yaşatacak taşla döşememek değil, amacımız tüm bunları yaparken Hatayımızın ticaretine, turizmine katkı sağlamak. Bu bağlamda restore ettiğimiz sokaklarda, buralara fonksiyon kazandırmak. Kafeteryalar, lokantalar, restoranlar ve minik minikte olsa burada oteller yapıp, bu 15 sokağı Hatayımıza, turizmimize kazandırmak istiyoruz. Önümüzde bir seçim var ama biz seçime endeksli çalışmıyoruz. Yıllardır yapmış olduğumuz Hatay'ın üzerindeki tozu silkeleyerek, Hatay'ın güzelliklerini dünyayla paylaşmak istiyoruz” dedi.


Lütfü Savaş, daha sonra eski Antakya Evleri'nde vatandaşlara ziyaretlerde bulundu.

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