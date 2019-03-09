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Eskişehirspor maçı öncesi Hatayspor'a moral

Hatayspor’a, Eskişehirspor maçı öncesinde taraftarları moral ve motivasyon ziyareti gerçekleştirdi.

Hatayspor'a, Eskişehirspor maçı öncesinde taraftarları moral ve motivasyon ziyareti gerçekleştirdi.


Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Hatayspor'da, yarın oynanacak olan Eskişehirspor maçı öncesinde bordo-beyazlı taraftarlar, takımlarına destek vermek amacı ile tesislerde futbolcuları ve teknik heyeti ziyaret etti. Havai fişek gösterisi yapan Hatayspor'lu taraftarlar, daha sonra futbolcuları meşaleler ve tezahüratlarla karşıladı.


Hataysporlu futbolculara Eskişehirspor maçında başarılar dileyen Hatayspor taraftarları, daha sonra futbolculara ve Hatayspor Teknik Direktörü İlhan Palut'a baklava ikram etti.

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