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Esnafın Covid testi pozitif çıktı, semt pazarının bir bölümü kapatıldı

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde bazı pazarcı esnaflarının Covid-19 testi pozitif çıkınca semt pazarının bir bölümü kapatıldı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bazı pazarcı esnaflarının Covid-19 testi pozitif çıkınca semt pazarının bir bölümü kapatıldı.


Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz yaptığı açıklamada, Çarşamba Pazarı'nda bazı esnafların korona virüs (Covid-19) testinin pozitif çıkması üzerine, var olan tedbirleri biraz daha attırarak kısmi olarak pazar yerlerinde kapatma kararı aldıklarını söyledi. Başkan Yavuz, "Cumartesi Pazarı'nda da idari bir yaptırım uygulayacağız. Hemşerilerimizden istediğimiz, ne olur mesafe dediğimiz kurallara uyalım, maske kurallarına uyalım, hijyen kurallarına uyalım, bunları yapalım ki sevdiklerimize zarar vermeyelim" dedi.


Başkan Yavuz, Kırıkhan Belediyesi olarak bütün tedbirleri aldıklarını, 11 kesim noktasının denetim altında olacağını belirtti.

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