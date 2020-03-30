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Etek giyip tekel bayisini kundakladı

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde etekli ve başörtülü, erkek olduğu sanılan kimliği belirsiz bir kişi tekel bayi dükkanını yaktı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde etekli ve başörtülü, erkek olduğu sanılan kimliği belirsiz bir kişi tekel bayi dükkanını yaktı.


Alınan bilgiye göre, olay gece saat 02.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Kanatlı Caddesi üzerindeki 4 katlı bir apartmanın zemin katında bulunan tekel bayisinden alevler çıktığını fark eden bölgeden geçen polis ekipleri, itfaiyeye haber verdi.


Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.


İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, tekel bayi dükkanının güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Görüntülerde olay saatinde, erkek olduğu sanılan şalvar giymiş ve başörtülü olan bir kişi elinde bidonla iş yeri önüne geliyor. Bu kişi güvenlik kamerasını fark etmeden kameranın önünde benzin dolu bidonu kepenk altından içeri döküyor. Kimliği belirsiz şüpheli iş yerini kundaklıyor.


Şüphelinin kimliğinin tespit edilmesine ve kimliğinin belirlenmesine çalışılıyor.

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