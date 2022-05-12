İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Evde 750 paket kaçak sigara ele geçirildi

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde bir evde yapılan aramada çeşitli markalarda 750 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir evde yapılan aramada çeşitli markalarda 750 paket kaçak sigara ele geçirildi.


Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığının dedektifleri JASAT ile Dörtyol İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadele çalışmasında Yeşilköy Mahallesinde ikamet eden K.K. isimli şahsın kaçak sigara satışı yaptığı bilgisi üzerine şahsın evinde yapılan aramada 750 paket kaçak sigara ele geçirildi.


Olayla ile ilgili K.K. gözaltına alındı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.