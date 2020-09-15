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Evde temizlik yapan kadın elektrik akımına kapılan kadın hayatını kaybetti

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde yaşadığı evde temizlik yapan kadın elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yaşadığı evde temizlik yapan kadın elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre; İlçeye bağlı Altınçağ mahallesinde ikamet eden 2 çocuk annesi Gülşen İlgün Ünal (38) iddiaya göre evinde temizlik yaptığı sırada ıslak zeminde seyyar olarak kullanılan elektrik kablosunda meydana gelen elektrik kaçağı nedeniyle aniden elektrik akımına kapıldı.


Evde bulunan elektrik akımının kesilmesinin ardından ilk sağlık müdahalesi olay yerinde yapılan kadın 112 acil ambulans ile devlet hastanesi kaldırıldı.


Kocası şehir dışında çalıştığı belirtilen Gülşen İlgün Ünal'ın duran kalbi yapılan tüm müdahalelere rağmen tekrar çalıştırılamadı.


Hayatının kaybeden kadının cesedi otopsi için Adlı Tıp Kuruma gönderildi.

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