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Eve giren yılan itfaiye ekiplerince yakalandı

Hatay’ın Payas ilçesinde bir eve giren yılan itfaiye ekiplerince yakalandı.

Hatay'ın Payas ilçesinde bir eve giren yılan itfaiye ekiplerince yakalandı.


Edinilen bilgilere göre, Hatay'ın Payas ilçesi Yenişehir Mahallesi Dönmez Sokakta bir evin oturma odasına giren yılanı fark eden ev sahibi, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi Payas itfaiye ekipleri, getirdikleri yılan yakalama aparatı ile yılanı canlı yakaladı. Yakalanan yılan bir torba içerisine konularak doğaya bırakılmak üzere götürüldü.

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