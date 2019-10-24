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Evinde mozaikle yakalandı

Hatay’da, jandarma ekiplerinin bir eve düzenlediği operasyonda mozaik bulundu.

Hatay'da, jandarma ekiplerinin bir eve düzenlediği operasyonda mozaik bulundu. Gözaltına alınan evin sahibi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Antakya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri yapılan fiziki ve teknik takiplerin ardından Tanışma Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada mozaik bulundu. Mozaik incelenmek üzere Hatay Müzesine teslim edildi.


M.K., jandarmadaki sorgusunun tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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