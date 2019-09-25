Evlat nöbeti tutan annelere Hatay'daki STK'lardan destek

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde, çocuklarının PKK tarafından alıkonulduğu gerekçesiyle ve çocuklarının bulunması istemiyle eylem yapan annelere, Hatay'daki sivil toplum kuruluşlarından destek geldi.

Antakya ilçesi Vali Ürgen Parkı alanında bir araya gelen 110 sivil toplum kuruluşu, annelerin evlat nöbetlerine basın açıklamasıyla destek verdi. Sivil toplum kuruluşları adına basın açıklamasını gerçekleştiren Memur-Sen Kadınlar Komisyonu Başkanı Emel Tümkaya, Anadolu kadınlarının başlattığı evlat nöbetine destek olmak için toplandıklarını söyledi.

PKK terör örgütünü ve katliamlarını lanetlediklerini ifade eden Başkan Tümkaya, “Çocukları kandırılarak zorla dağa çıkarılan, yüreği evlat hasretiyle yanan terör mağduru Anadolu kadınlarının başlattığı evlat nöbetini tutan ve sayıları her geçen gün artan annelere, babalara, ailelere destek olmak için bugün burada toplandık. O annelerin, babaların nöbeti ne kadar kutsal ve önemliyse, bizim burada onlara destek amacıyla bir araya gelmemiz de o kadar önemli ve değerlidir” dedi.

Diyarbakır'daki annelerin evlat nöbetlerinin zulme başkaldırış olduğunu nitelendiren Başkan Tümkaya, “Diyarbakır'da analarımızın, yürekleri dağlayan feryatlarını dindirmek, yeni bir tarih yazmak ve safları sıklaştırmak için omuz omuzayız. Yaşama hakkımızı haykırmak, insanlık onurunu korumak için buradayız. Diyarbakır'da nöbet tutan annelerimizin gözyaşları bizim gözyaşımızdır. Bu eylem, zulme başkaldırıştır. Yıllardır sessiz bir çığlık vardı zulme karşı, o çığlık artık patlama noktasına geldi. Anneler artık seslerini duyurmak istiyor. Onların yanındayız, yaşadıkları acıyı hissediyoruz, mücadelelerine ortak olduğumuzu buradan haykırıyoruz” dedi.

“Annelerimizin isyanı teröre karşı bir isyandır”

Çocukların ellerinde silah değil kalem tutmaları gerektiğini söyleyen Tümkaya, annelerin isyanının teröre karşı bir isyan olduğuna vurgu yaptı. Başkan Tümkaya, “Türkiye terörden çok çekti. Başladığı tarihten bu yana 20 bin çocuk terörün kurbanı oldu. Buradaki aileler de ‘çocuklarımız elimizden alındı, kandırıldı' diye feryatlarını yükseltiyorlar. Çocuklarının yeri eğitimdir, çocukların elinde silah değil kalem olmalıdır. Kalbimizle, yüreğimizle, insanlığımızla sonuna kadar Diyarbakır'daki annelerimizin yanındayız. Bu sorunun çözümü için herkes elini taşın altına koymalıdır. Bu annelerimizin sesine kulak verin, annelerimizin isyanı teröre karşı bir isyandır” diye konuştu.

Basın açıklaması yapılan konuşmanın ardından son buldu.