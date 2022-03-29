Expo 2021 Hatay başlıyor

büyük organizasyonu olarak kabul edilen Expo, 1 Nisan'da, Hatay'da, Medeniyetler Bahçesi temasıyla kapılarını açıyor.

Şehrin iki farklı cazibe merkezinde misafirlerine "merhaba" diyecek olan Expo, toplam 320 dönüm arazi üzerine kurulu Antakya-Defne ve İskenderun-Arsuz bölgelerinde hayat bulacak ve bu alanlar şehre ve ülkeye uzun yıllar hizmet edecek.

160 yıllık köklü bir geçmişe sahip uluslararası bir organizasyon olarak Expo, insanlığın karşı karşıya kaldığı temel zorluklara çözüm bulmak için tüm dünyayı bir araya getiriyor.

Ziyaretçilerden katılımcılara kadar herkes için yeni ufuklar açarken aynı zamanda düzenlendiği şehir ve ülkenin iş, yatırım, finans, ticaret ve turizm potansiyelini açığa çıkarıyor. Aynı zamanda tüm bunları en iyi şekilde başarmak için daima bir ana tema ve bunu destekleyen alt temalara odaklanıyor ve bu alanlarda ilerlemeyi ve iş birliğini teşvik ediyor.

Expo Hatay Medeniyetler Bahçesi

Expo 2021 Hatay, yerel, bölgesel, ulusal ve küresel düzeydeki ortakları kapsayacak. Bu önemli organizasyon tıbbi ve aromatik bitkiler de dahil olmak üzere zengin doğal florasını dünyaya tanıtma imkanı verecek. Şehrin bu benzersiz biyolojik çeşitliliğini, köklü tarihiyle birlikte öne çıkarmak amacıyla Expo 2021 Hatay'ın odağı “hortikültür” (bahçecilik), ana teması ise “Medeniyetler Bahçesi” oldu. Uluslararası Bahçe Bitkileri Üreticileri Birliği (AIPH) tarafından onaylanan bu ileri vizyonuyla Hatay Expo'ya hazır hale geldi.

Expo 2021 Hatay, Türkiye'den ve dünyanın dört bir yanından yüzbinlerce ziyaretçi hedefliyor.

Expo, Hatay'da kalıcı olacak

Ayrıca ufuk açan eğitimlerden, perspektif değiştiren atölyelere; yeni teknolojilerden yenilikçi uygulamalara; sergilerden sempozyumlara kadar yüzlerce etkinlik Expo 2021 Hatay'da yerini alacak. Kültürel ve sanatsal etkinliklerin alanları Expo'nun kalıcı bir mirası olarak organizasyon sonrasında da Hataylılar'ın olacak.

İskenderun ve Antakya'da iki dev alanda düzenlenecek olan Expo ile en büyük hedef; Hatay'ın başta hortikültür, turizm ve gastronomi olmak üzere birçok alanda markalaşması ve kalkınması, aynı zamanda kentin, ülkenin ve bölgenin gelişimine katkıda bulunmak.

Bu amaçla, Hatay Büyükşehir Belediyesi; farklıları kucaklayan yaşam kültürü, bereketli toprakları ve tadına doyulmaz lezzetleriyle bilinen Hatay'ın aynı zamanda sanatçı, zanaatkâr, şifacı ve girişimci yönünü açığa çıkaracak tanıtım, pazarlama ve altyapı faaliyetlerine de hız kesmeden devam edecek.

Expo 2021 Hatay alanlarında neler var?

Expo 2021 Hatay, 220 dönümü Antakya ve İskenderun-Arsuz bölgesinde 100 dönüm olmak üzere iki ayrı bölgede toplam 320 dönümlük bir alan üzerine inşa edildi.

Expo Antakya alanında bulunan yapılar;

Hatay bölgesinde iz bırakan 13 medeniyetin bitkisel ve kültürel özelliklerini temsil eden Medeniyetler Bahçesi.

Hatay'ın zengin endemik bitki ve tıbbi ve kokulu bitki florasını gösteren Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bahçesi.

Hatay'ın zengin bitki biyo çeşitliliğini ulusal ve uluslararası düzeyde etkin bir şekilde tanıtılmasını sağlayacak Bitki Müzesi ve Doğal Bitki Bahçesi.

Türkiye'deki şehirler kültürlerini kendi bahçecilik pavilyonlarında sergileme fırsatı bulacakları Ulusal Şehir Bahçeler.

Katılımcılar için Açık ve Kapalı Sergi Alanları.

Bölgenin çeşitli bitki ve çiçeklerinin sergileneceği Bahçe Bitkileri Sera Alanları.

Hatay dahil Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden çeşitli özel yemeklerin sunulacağı Gastronomi Köyü.

Konser ve etkinliklerin organize edileceği 5000 kişilik Amfi Tiyatro.

Hatay'ın geleneksel sanat ve zanaatlarının sergileneceği Sanat ve Kültür Sokağı.

Antakya Defne'de Kent meydanı çalışmaları sırasında keşfedilen arkeolojik kalıntıların taşınacağı açık hava müze niteliğinde bir Arkeopark Alanı.

Hatay'ın tarihten gelen mozaik kültürünü yansıtan yaklaşık 1.650 m2 büyüklüğündeki Hatay Mozaiği.

Çocuklar için Eğlence ve Aktivite Alanları yer alacak.

Herhangi bir kimyasal kullanmaksızın kendi kendini temizleyen Biyolojik Gölet

Expo İskenderun alanında bulunan yapılar.

Gece gündüz birçok etkinliğin yapılacağı Expo Meydanı.

Uluslararası- Resmi Katılımcılar tarafından kendi konseptlerine göre tasarlanmış Uluslararası - Şehir Bahçeleri.

Resmi katılımcıların kendi ülkelerindeki mutfak kültürlerini tanıtabilecekleri Uluslararası Gastronomi Merkezi.

Bölgenin çeşitli bitki ve çiçeklerinin sergileneceği Botanik Bahçesi.

Özel katılımcılar için Açık Sergi Alanları.

Çocukların fiziksel koordinasyon, güç ve esneklik geliştirmelerine yardımcı olmanın yanı sıra, keyif ve sosyal ve duygusal gelişimi desteklemelerine yardımcı olacak Çocuk Oyun Alanları.

Konser ve etkinliklerin organize edilebileceği 10.000 kişi kapasiteli Açık Hava Konser Alanı.

Expo 2021 Hatay sürecinde büyük Expo etkinliklerinin düzenleneceği Etkinlik Alanı.

Program belli oldu

Hatay Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların heyecanla beklediği dev organizasyon için tüm hazırlıkları tamamladı.

31 Mart'taki protokol açılışının ardından 1 Nisan'da yeri ve yabancı binlerce misafire ev sahipliği yapacak dev organizasyon, Antakya'daki açılış seremonisi ile başlayacak.

Seremoninin ardından farklı din ve mezheplere mensup kişilerin bir araya gelerek hayat verdiği Antakya Medeniyetler Korosu, şarkı, türkü ve ilahilerini Expo 2021 Hatay için seslendirecek. Bu anlamlı konser Antakya'daki Expo alanında 1 Nisan Cuma akşamı saat 21.00'de başlayacak.

İskenderun'daki Expo alanı, yine aynı gün, 1 Nisan akşamı, konser ile kapılarını ziyaretçilere açacak. Türk pop müziğinin sevilen ismi Göksel, saat 21.00'de İskenderun Expo alanında sevenleriyle buluşarak Expo'21 Hatay heyecanını zirveye taşıyacak.

Mübarek Ramazan ayının huzur ve bereketi bu sene Expo alanlarında yaşanacak. Ramazan ayının ruhunu yansıtacak birbirinden anlamlı etkinlik Ramazan boyunca vatandaşlarla buluşacak. Ramazan süresince her gün saat 14.00'te başlayacak olan etkinlikler 24.00'e kadar sürecek ve alana girişler ücretsiz olacak.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Expo alanlarına gitmek isteyen vatandaşlar için ücretsiz servis hizmeti sunacak.