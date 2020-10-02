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Fabrika yangını drone ile havadan görüntülendi

Hatay’da Antakya Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir fabrikada çıkan yangın 3 saatin sonunda güçlükle kontrol altına alındı.

Hatay'da Antakya Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir fabrikada çıkan yangın 3 saatin sonunda güçlükle kontrol altına alındı. Fabrika yangını drone ile de görüntülendi.


Antakya ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir pelet fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye personeli ile müdahale edilirken, Antakya Orman İşletme ekipleri de destek verdi. 3 saatin sonunda yangın güçlükle kontrol altına alındı.


Drone ile havadan görüntülenen yangında soğutma çalışmaları sürüyor.

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