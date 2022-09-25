Ferhat Göçer sevilen şarkılarını Hataylılar için seslendirdi

Antakya alanı bu kez sanatçı Ferhat Göçer'i konuk etmenin heyecanını yaşadı.

Binlerce kişinin katıldığı konserde Ferhat Göçer sevilen şarkılarını seslendirdi.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Adnan Özkaya, “Böyle büyük bir organizasyonda ve böyle bir sahnede buluşmamıza vesile olan Belediye Başkanımız Doç. Dr. Lütfü Savaş'a teşekkür ediyorum” dedi. Özkaya, şarkılarını ve sesini Hatay halkıyla paylaşan Ferhat Göçer'e çiçek hediye etti.

Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür eden Göçer, “Türkiye'nin en büyük açık hava tiyatrosunda sahne almaktan mutluluk duydum” dedi.

Özkaya'nın Başkan Savaş'ın şehir dışında olduğu için konseri izleyemediğini belirtmesi üzerine Göçer, “Kıymetli bir dostum olan başkanımıza selamlarımı söyleyin, Hatay muhteşem bir şehir, siz Türkiye'siniz” ifadelerini kullandı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği konser, herkesin coşkuyla söylediği İzmir Marşı ile son buldu.