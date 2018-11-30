Fetih-Der ve İHH'dan İdlib'e okul

Bursa Fetih İlim Eğitim Sosyal Yardımlaşma Derneği (Fetih-Der) ve İHH İnsani Yardım Vakfınca Suriye'nin İdlib kenti kırsalında bulunan Kemmune kampında 300 çocuğun eğitim alacağı Muhammed Musab Okulu'nun açılışı yapıldı.

2016 yılının Aralık ayında Halep'ten tahliye edilen aileler için kurulan Kemmune kampında inşa edilen 10 derslikli okulda, 17 öğretmen ile 300 savaş mağduru çocuğa eğitim verilecek.

Fetih-Der Başkanı Yılmaz Bulat, açılışta yaptığı konuşmada, Suriye içerisindeki çocukların büyük bir bölümünün eğitimden yoksun kaldığını belirterek, "Suriye içerisindeki iç savaş 7 yılı aşkın bir süredir devam ediyor. Bu savaşta on binlerce çocuk hayatını kaybetti. Hayatta kalanlar ise yaşam mücadelesi veriyor. Maalesef Suriye içerisindeki kamplarda imkanlar yetersiz olduğu için eğitimsiz bir neslin yetiştiğine şahit oluyoruz. Bu nedenle İHH ile iş birliği yaparak İdlib kentinin kırsalındaki Kemmune kampında Muhammed Musab adını verdiğimiz 10 derslikli bir okul inşa ettik. Bu okulumuzun açılışını da şimdi yapıyoruz. Buradan 17 öğretmenimizin vermiş olduğu eğitimle 300 Suriyeli çocuğumuz faydalanacak. Bu okulu inşa etmemizde bizden desteklerini esirgemeyen tüm hayırsever kardeşlerimize teşekkür ediyoruz" dedi.

"Geleceği inşa ediyoruz"

İHH Babul Hava Ofisi Sorumlusu Mehmet Şuayip Altun yaptığı açıklamada, "Özellikle son iki yıldır eğitime yönelik projelere ağırlık veriyoruz. Çünkü Suriye'nin geleceğini bugün çocuk olan bireyler inşa edecek. Yani aslında eğitimli bir nesil yetiştirerek aslında Suriye'nin de geleceğini inşa ediyoruz. Bu çalışmalarımız kapsamında İdlib'teki Kemmune kampımızın içerisinde Bursa Fetih-Der tarafından yapımı üstlenilen Muhammed Musab Okulu'nu hizmete açmış olacağız. Muhammed Musab Okulu, kampta yaşayan çocuklar için çok önemli ve hayati öneme sahip bir hizmet. Bu nedenle okulun yapımını üstlenen Fetih-Der kurumuna ve bağışçılarına şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

Yapılan toplu dua merasimi ve kurdele kesiminden sonra Muhammed Musab Okulu, 300 öğrencinin hizmetine sunularak ilk dersini yaptı.