FIBA Kadınlar Avrupa Kupası: Hatay Büyükşehir Belediyespor: 80 - Ruzomberok: 79

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası D Grubu’nda Hatay Büyükşehir Belediyespor sahasında, Slovakya temsilcisi Ruzomberok’u 80-79 mağlup etti.
FIBA Kadınlar Avrupa Kupası D Grubu'nda Hatay Büyükşehir Belediyespor sahasında, Slovakya temsilcisi Ruzomberok'u 80-79 mağlup etti.
Salon: Antakya
Hakemler: Mlosav Kaludjerovic (Karadağ), Javier Torres Sanchez (İspanya), Ori Shalhavi (İsrail)
Hatay Büyükşehir Belediyespor: Asena Yalçın 1, Özge Yavaş 7, Gajic 18, İdil Türk, Peters 6, Magarity 16, Gülşah Gümüşay, Gizem Başaran 2, Ben Abdulkaderxx 30, Tuğba Oral
Ruzomberok: Alexandra Williams, Teodora Turudic 13, Viktoria Havranova, Mistinova 13, Feketexx 27, Alica Moravcikova 2, Lucia Kelcikova 2, Olha Yatskovetsx 20, Nikola Dudasova 2
1. Periyot: 24-14 (Hatay lehine)
Devre: 42-32 (Hatay lehine)
3. Periyot: 60-49 (Hatay lehine)