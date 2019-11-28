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FIBA Kadınlar Avrupa Kupası: Hatay Büyükşehir Belediyespor: 80 - Ruzomberok: 79

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası D Grubu’nda Hatay Büyükşehir Belediyespor sahasında, Slovakya temsilcisi Ruzomberok’u 80-79 mağlup etti.

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası D Grubu'nda Hatay Büyükşehir Belediyespor sahasında, Slovakya temsilcisi Ruzomberok'u 80-79 mağlup etti.




Salon: Antakya


Hakemler: Mlosav Kaludjerovic (Karadağ), Javier Torres Sanchez (İspanya), Ori Shalhavi (İsrail)


Hatay Büyükşehir Belediyespor: Asena Yalçın 1, Özge Yavaş 7, Gajic 18, İdil Türk, Peters 6, Magarity 16, Gülşah Gümüşay, Gizem Başaran 2, Ben Abdulkaderxx 30, Tuğba Oral


Ruzomberok: Alexandra Williams, Teodora Turudic 13, Viktoria Havranova, Mistinova 13, Feketexx 27, Alica Moravcikova 2, Lucia Kelcikova 2, Olha Yatskovetsx 20, Nikola Dudasova 2


1. Periyot: 24-14 (Hatay lehine)


Devre: 42-32 (Hatay lehine)


3. Periyot: 60-49 (Hatay lehine)

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