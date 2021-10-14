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FIBA Kadınlar Avrupa Kupası: Hatayspor: 100 - Enisey Krasnoyar: 76

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası Elemeleri rövanşında Hatayspor, sahasında Rusya’nın Enisey Krasnoyar’ı 100-76 mağlup etti.

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası Elemeleri rövanşında Hatayspor, sahasında Rusya'nın Enisey Krasnoyar'ı 100-76 mağlup etti.



Salon: Antakya


Hakemler: Jelana Tomic (Hırvatistan), Mihheil Vartonov (Gürcistan), Daut Mehditi (Kosava)


Hatayspor: Wileyx 30, Gorini, Büşra Akbaş 10, Ayşegül Günay 6, Büşra Akgün, Bahar Çağlar Ökten 15, Brownx 37, Simge Şeker, Elif Emirtekin, Melis Dilara Lafatan, Gökçe Doğan 2, İdal Yavuz


Başantrenör: Ekin Baş


WBC Enisey: Jones 7, Matveeva 7, Bratchikova 5, Kuzmenkova, Nared 6, Pachurina 6, Latsgal 8, Vanloo 15, Krymova 8, Komienko 13, Pashkovskaın 1, Shchetina


Başantrenör: Olga Shuneikina


1. Periyot: 24-19 (Hatayspor lehine)


Devre: 53-42 (Hatayspor lehine)


3. Periyot: 80-61 (Hatayspor lehine)

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