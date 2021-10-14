FIBA Kadınlar Avrupa Kupası: Hatayspor: 100 - Enisey Krasnoyar: 76

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası Elemeleri rövanşında Hatayspor, sahasında Rusya’nın Enisey Krasnoyar’ı 100-76 mağlup etti.
FIBA Kadınlar Avrupa Kupası Elemeleri rövanşında Hatayspor, sahasında Rusya'nın Enisey Krasnoyar'ı 100-76 mağlup etti.
Salon: Antakya
Hakemler: Jelana Tomic (Hırvatistan), Mihheil Vartonov (Gürcistan), Daut Mehditi (Kosava)
Hatayspor: Wileyx 30, Gorini, Büşra Akbaş 10, Ayşegül Günay 6, Büşra Akgün, Bahar Çağlar Ökten 15, Brownx 37, Simge Şeker, Elif Emirtekin, Melis Dilara Lafatan, Gökçe Doğan 2, İdal Yavuz
Başantrenör: Ekin Baş
WBC Enisey: Jones 7, Matveeva 7, Bratchikova 5, Kuzmenkova, Nared 6, Pachurina 6, Latsgal 8, Vanloo 15, Krymova 8, Komienko 13, Pashkovskaın 1, Shchetina
Başantrenör: Olga Shuneikina
1. Periyot: 24-19 (Hatayspor lehine)
Devre: 53-42 (Hatayspor lehine)
3. Periyot: 80-61 (Hatayspor lehine)