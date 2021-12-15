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FIBA Kadınlar Avrupa Kupası: Hatayspor: 63 - LDLC Asvel: 110

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 32 turu ilk maçında Hatayspor sahasında, Fransa’nın LDLC Asvel takımına 63-110 mağlup oldu.

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 32 turu ilk maçında Hatayspor sahasında, Fransa'nın LDLC Asvel takımına 63-110 mağlup oldu.



Salon: Antakya


Hakemler: Alakbar Hasanov (Azerbaycan), Alin Faur (Romanya), Vladyslav Isachenko (Ukrayna)


Hatayspor: Wiley 9, İdal Yavuz, Gorini 18, Büşra Akbaş 2, Büşra Akgün 17, Elif Emirtekin 11, Gökçe Doğan 6


LDLC Asvel: Jocyte 5, Tanqueray 12, Crvendakic 14, Chartereau 6, Malonga 4, Ciak 4, Allemand 18, Johannes 20, Badiane 10, Burdick 8, Chevaugeon 9


1. Periyot: 20-25 (LDLC Asvel lehine)


Devre: 38-56 (LDLC Asvel lehine)


3. Periyot: 49-84 (LDLC Asvel lehine)

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