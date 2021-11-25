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FIBA Kadınlar Avrupa Kupası: Hatayspor: 72 - BC Polkowice: 94

94 mağlup oldu.




Salon: Antakya


Hakemler: Alija Ferevski (Makedonya), Gillber Hoxha (Arnavutluk), Goran Stojancevic (Bosna Hersek)


Hatayspor: Wiley 22, İdal Yavuz, Gorini 2, Büşra Akbaş 5, Ayşegül Günay 4, Büşra Akgün, Bahar Çağlar Ökten 20, Brown 11, Elif Emirtekin 6, Gökçe Doğan 2


Başantrenör: Ekin Baş


BC Polkowice: Ziemborska, Fitzerald 22, Jeziorna 3, Gajda 9, Puter, Grabska 8, Mavunga 15, Spanoux 21, Cado 8, Telenga 8


1. Periyot: 20-21 (BC Polkowice lehine)


Devre: 41-52 (BC Polkowıce lehine)


3. Periyot: 54-65 (BC Polkowice lehine)

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