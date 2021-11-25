FIBA Kadınlar Avrupa Kupası: Hatayspor: 72 - BC Polkowice: 94

94 mağlup oldu.
Salon: Antakya
Hakemler: Alija Ferevski (Makedonya), Gillber Hoxha (Arnavutluk), Goran Stojancevic (Bosna Hersek)
Hatayspor: Wiley 22, İdal Yavuz, Gorini 2, Büşra Akbaş 5, Ayşegül Günay 4, Büşra Akgün, Bahar Çağlar Ökten 20, Brown 11, Elif Emirtekin 6, Gökçe Doğan 2
Başantrenör: Ekin Baş
BC Polkowice: Ziemborska, Fitzerald 22, Jeziorna 3, Gajda 9, Puter, Grabska 8, Mavunga 15, Spanoux 21, Cado 8, Telenga 8
1. Periyot: 20-21 (BC Polkowice lehine)
Devre: 41-52 (BC Polkowıce lehine)
3. Periyot: 54-65 (BC Polkowice lehine)