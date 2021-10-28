FIBA Kadınlar Avrupa Kupası: Hatayspor: 87 - Panathinaikos: 56

56 mağlup etti.
Salon: Antakya
Hakemler: Andrada Csender (Romanya), Denys Povorozniuk (Ukrayna), Amalia Marshis (Romanya)
Hatayspor: Wiley 20, İdal Yavuz, Gorini 21, Büşra Akbaş, Ayşegül Günay 2, Büşra Akgün 2, Bahar Çağlar Ökten 6, Brown 22, Elif Emirtekin 14
Başantrenör: Ekin Baş
Panathinaikos: Chastity 24, Ziaka, Stamati, Lymoura 3, Vinstilaou 6, Bountouri 2, Grigoropoulou, Stach 4, Mylonaki 2, Holmes 12, Chatzinikolaou 3
Başantrenör: Eleni Kopogianni
1.Periyot: 31-11 (Hatayspor lehine)
Devre: 57-30 (Hatayspor lehine)
3. Periyot: 79-44 (Hatayspor lehine)