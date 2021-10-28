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FIBA Kadınlar Avrupa Kupası: Hatayspor: 87 - Panathinaikos: 56

56 mağlup etti.




Salon: Antakya


Hakemler: Andrada Csender (Romanya), Denys Povorozniuk (Ukrayna), Amalia Marshis (Romanya)


Hatayspor: Wiley 20, İdal Yavuz, Gorini 21, Büşra Akbaş, Ayşegül Günay 2, Büşra Akgün 2, Bahar Çağlar Ökten 6, Brown 22, Elif Emirtekin 14


Başantrenör: Ekin Baş


Panathinaikos: Chastity 24, Ziaka, Stamati, Lymoura 3, Vinstilaou 6, Bountouri 2, Grigoropoulou, Stach 4, Mylonaki 2, Holmes 12, Chatzinikolaou 3


Başantrenör: Eleni Kopogianni


1.Periyot: 31-11 (Hatayspor lehine)


Devre: 57-30 (Hatayspor lehine)


3. Periyot: 79-44 (Hatayspor lehine)

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