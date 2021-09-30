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FIBA Kadınlar Avrupa Kupası: Hatayspor: 89 - Elitzur Holon: 52

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası Elemeleri rövanşında Hatayspor, sahasında İsrail’in Elitzur Holon takımını 89-52 mağlup etti.

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası Elemeleri rövanşında Hatayspor, sahasında İsrail'in Elitzur Holon takımını 89-52 mağlup etti.



Salon: Antakya


Hakemler: Jelana Smilijanic (Sırbistan), Elana Chemova (Rusya), Ivana Ivanovic (Kıbrıs Rum kesimi)


Hatayspor: Büşra Akbaş 7, Brownx 23, Bahar Çağlar 5, Wiley 15, Gorini 18, Gökçe Doğan 7, Ayşegül Günay 3, Büşra Akgün 10 Zubac 2, Simge Şeker


Başantrenör: Ekin Baş


Elitzur Holon: Adams 14, Bone 9, Pelc 10, Raber 12, Diawakana 2, Kabada 3, Sujic, Sahabtai , Kahalon, Hagag 2


Başantrenör: Roi Aizenberg


1. Periyot: 23-19 (Hatayspor lehine)


Devre: 43-28 (Hatayspor lehine)


3. Periyot: 66-42 (Hatayspor lehine)

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