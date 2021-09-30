FIBA Kadınlar Avrupa Kupası: Hatayspor: 89 - Elitzur Holon: 52

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası Elemeleri rövanşında Hatayspor, sahasında İsrail’in Elitzur Holon takımını 89-52 mağlup etti.
FIBA Kadınlar Avrupa Kupası Elemeleri rövanşında Hatayspor, sahasında İsrail'in Elitzur Holon takımını 89-52 mağlup etti.
Salon: Antakya
Hakemler: Jelana Smilijanic (Sırbistan), Elana Chemova (Rusya), Ivana Ivanovic (Kıbrıs Rum kesimi)
Hatayspor: Büşra Akbaş 7, Brownx 23, Bahar Çağlar 5, Wiley 15, Gorini 18, Gökçe Doğan 7, Ayşegül Günay 3, Büşra Akgün 10 Zubac 2, Simge Şeker
Başantrenör: Ekin Baş
Elitzur Holon: Adams 14, Bone 9, Pelc 10, Raber 12, Diawakana 2, Kabada 3, Sujic, Sahabtai , Kahalon, Hagag 2
Başantrenör: Roi Aizenberg
1. Periyot: 23-19 (Hatayspor lehine)
Devre: 43-28 (Hatayspor lehine)
3. Periyot: 66-42 (Hatayspor lehine)