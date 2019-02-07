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FIBA Kadınlar Avrupa Ligi: Hatay Büyükşehir Belediyespor: 50 - Fenerbahçe: 78

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu 12.

hafta maçında Hatay Büyükşehir Belediyespor, sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. İki Türk takımının mücadelesinde kazanan taraf 50-78'lik skorla sarı-lacivertli ekip oldu.



Hülya Çoklar sakatlandı


Son haftalarda sakatlıklar ve takımdan ayrılan oyunculardan başı dertte olan Hatay Büyükşehir Belediyespor'da mücadelenin henüz ilk çeyreğinde Hülya Çoklar sakatlandı. Genç oyuncu gözyaşları içerisinde salonu sedyeyle terk etti. Hatay Büyükşehir Belediyespor'da sadece 7 oyuncu mücadelede yer aldı.



Salon: Antakya


Hakemler: Jelena Tomic (Hırvatistan), Paulina Gajdosz (Polonya), Aleksander Pavlov (Makedonya)


Hatay Büyükşehir Belediyespor: Ayşegül Günay 8, Yeliz Doğan 2, İlsu Darıcıoğlu, Williams 11, Hülya Çoklar, Gizem Başaran 13, Merve Aydın 16


Fenerbahçe: Ayşe Cora, Birsel Vardarlı, Kia Vaughn 12, Kelsey Plum 15, Tuğçe Canıtez 4, Giorgia Sottana 4, Özge Yavaş 2, Cecilia Zandalasini 12, Bria Hartley 11, Esra Ural 4, Kiah Stokes 14


1. Periyot: 12-27 (Fenerbahçe lehine)


Devre: 31-41 (Fenerbahçe lehine)


3. Periyot: 43-60 (Fenerbahçe lehine)

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