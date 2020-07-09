Fırçalarından tarih fışkırdı

Hatay'ın Erzin ilçesinde, Ressam Sema Karaduman ve Retibe Karakurum fırçalarıyla kentin tarihi yerlerini duvarlara resmediyor.

Erzin Belediyesi'nin projesinde Resssam Sema Karaduman ve Retibe Karakurum, Erzin'in simgeleri Su Değirmeni, İssos Şehri'in simgesi olan İsos Harebelerinin Su Kemerleri ve bölge insanının yıllarca faydalandığı Burnaz Plajını Hürriyet Ortaokulu duvarına resmetti.

Yapılan çalışmayla ilgili bilgi veren Sema Karaduman, Erzin Belediye Başkanı Ökkeş Elmasoğlu'nın böyle bir projeleri olduğunu ve bunu hayat geçirmek istediklerini söylediğini belirterek, "Retibe Karakurum arkadaşımla birlikte kolları sıvadık çalışmanın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Tarihimize ışık tutan, 150 yılı aşkın su değirmenleri, İssos Antik Kent'in su kemerleri ve Burnaz Plajımızın görüntüleri Erzin halkı tarafından ilgiyle izlenmekte. Bu da bizleri mutlu ediyor" dedi.