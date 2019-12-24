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Fırtınada balık avına çıkan baba oğlu sahil güvenlik kurtardı

İskenderun Körfezinde sabahın ilk saatlerinde etkili olmaya başlayan şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkilediİskenderun sahilinde bazı noktalar deniz suyuyla dolarken, denize zıpkınla balık avlarken mahsur kalan baba oğul iki kişi, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

İskenderun Körfezinde sabahın ilk saatlerinde etkili olmaya başlayan şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi


İskenderun sahilinde bazı noktalar deniz suyuyla dolarken, denize zıpkınla balık avlarken mahsur kalan baba oğul iki kişi, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Tedbir amaçlı İskenderun Devlet Hastanesine götürülen iki balıkçının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


İskenderun Körfezi'ndeki liman ve iskelelerde yükleme ve boşaltma işlemleri durduruldu.


Tayfur Sökmen Bulvarı üzerinde bazı kadınların yolda yürümekte zorlandıkları gözlendi. Fırtına nedeniyle bazı bölgelerde çatı uçmaları yaşandı. Yağmur ve fırtına sonrası ise ortaya çıkan gökkuşağı kartpostallık manzaralar oluşturdu.

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