İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Fırtınanın devirdiği ağaç 4 araca hasar verdi

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde aniden bastıran fırtına ve şiddetli yağış çınar ağacını devirdi.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde aniden bastıran fırtına ve şiddetli yağış çınar ağacını devirdi. Ağacın kırılan dalları 4 araca hasar verdi.


Edinilen bilgiye göre, Yeşilköy Mahallesi Karahasan paşa sosyal tesisleri bahçesinde bulunan çınar ağacı aniden bastıran fırtına ve şiddetli yağışa daha fazla dayanamayarak büyük bir gürültü ile bedeninden kırılarak devrildi. Şans eseri olay anında çevrede kimse bulunmazken, park halinde bulunan 4 otomobil üzerine düşen ağaç dalları ile zarar gördü. Olay sonrası belediye ekiplerince devrilen ağaç dallarını kaldırmak için çalışma başlatıldı. Araçlarda maddi hasar oluştu.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.