Freni boşalan tır facialarının önlenmesi için kaçış rampası isteniyor

Hatay'ın İskenderun ilçesinde iki yıl önce freni boşalan tırın, polis uygulama noktasındaki araçlara çarpması sonucu yaşanan kazada hayatını kaybedenlerin yakınları, kazanın meydana geldiği bölgeye kaçış rampası yapılmasını istiyor.

2 yıl önce yaşanan kazada 2 yakınını kaybeden İbrahim Yıldırım, İskenderun Gazeteciler Cemiyetinde, kazaya müdahil olan avukat ile birlikte aileler adına açıklamalarda bulundu. Aynı bölgede 20 yıldır farklı tarihlerde benzer kazalarda onlarca insanın hayatını kaybettiğini, 100'ün üzerinde vatandaşın yaralandığını belirten Yıldırım, bölgede yeni kazaların yaşanmaması için kaçış rampasının bir an önce yapılması gerektiğine dikkat çekti.

Kazada yaralanan bazı vatandaşların avukatı Murat Ömer Düzen'de ceza yargılamasının neticelendiğini söyledi. Şirket yetkililerinin ceza aldığını belirten Düzen, tır şoförünün 20 yıla yakın ceza aldığını belirtti. İstinaf mahkemesinin kararı onayladığını vurgulayan Düzen, kaçış rampasının yapılmamasının ihmalden başka boyuta geçtiğini anlattı.

Amaçlarının ceza olmadığını söyleyen Düzen, "Bu bölgede yarın bir gün bir başka freni patlayan tır dehşetini yeniden yaşayabiliriz böyle bir kazada herkesin canı yanabilir bunu kimse aklından çıkarmasın" dedi.