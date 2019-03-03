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Freni tutmayan otobüs devrildi: 1 yaralı

Hatay’da, yağış nedeniyle oluşan kaygan zeminde freni tutmayan otobüs devrildi, otobüs şoförü kazadan yaralı kurtuldu.

Hatay'da, yağış nedeniyle oluşan kaygan zeminde freni tutmayan otobüs devrildi, otobüs şoförü kazadan yaralı kurtuldu.


Olay, Antakya ilçesi Ekinci çevreyolu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mesai dönüşü yağış nedeniyle oluşan kaygan zeminde freni tutmayan 31 J 0037 plakalı Hatay Büyükşehir Belediyesi Özel Halk Otobüsü, önce refüje çıktı ardından da devrildi. Devrilen otobüsün şoförü Yakup Küçükoğlu, itfaiye ekipleri tarafından araçtan yaralı kurtarıldı. İlk tedavisi ambulansta yapılan şoför, daha sonra Antakya Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Otobüs şoförü Yakup Küçükoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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