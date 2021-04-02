İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Galatasaray, Hatay'a geldi

Galatasaray, Süper Lig’in 32.

Galatasaray, Süper Lig'in 32. haftasında yarın Atakaş Hatayspor ile deplasmanda yapacağı maç için Hatay'a geldi.


Özel uçakla kente gelen sarı-kırmızı kafilede futbolcular ve teknik ekip yer aldı.


Havalimanında bekleyen bir grup Galatasaray taraftarı, futbolcularla fotoğraf çektirdi, tezahüratta bulundu. Bir Galatasaray taraftarı Fatih Terim'e çiçek hediye etti.


Galatasaray Futbol Takımı, kendisini bekleyen otobüsle havalimanından ayrılarak konaklayacağı otele hareket etti.


Yarın saat 19.00'da Antakya Atatürk Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı, hakem Abdülkadir Bitigen yönetecek.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.