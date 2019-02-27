Galatasaray, Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş maçında Hatayspor, evinde karşılaştığı Galatasaray'ı 4-2 mağlup etti. İlk maçı 2-0 kazanan sarı-kırmızılılar yarı finale çıkan ekip oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

53. dakikada Emre Taşdamir'in soldan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Emre Akbaba'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2

58. dakikada Emre'nin Gökhan Karadeniz'i ceza alanı içinde düşürmesi sonunda hakem Yaşar Kemal Uğurlu penaltı noktasını gösterdi.

59. dakikada Gökhan Karadeniz kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-2

69. dakika Semih Kaya'nın ceza sahası içinde Mirkan Aydın'a müdahalesi sonucunda hakem Yaşar Kemal Uğurlu bir kez daha penaltı noktasını gösterdi.

71. dakikada topun başında geçen Gökhan Karadeniz meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-2

79. dakikada ceza alanı içinde Mariano'dan sıyrılan Caner, pasını Mirkan Aydın'a çıkardı. Mirkan'ın altıpas çizgisi üzerinden yerden vuruşunda top ağlarla buluştu. 3-2

85. dakika Caner'in kenardan açtığı ortada topa dokunan Yasin Güreler golü buldu. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu top dışarıdan çevrildi diye golü iptal etti.

89. dakikada VAR'a bakan hakem Hatayspor'un golünü verdi. 4-2

Stat: Antakya Atatürk

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Çimen, Önder Yılmaz

Hatayspor: Ömer Alıcı, Yasin Güreler, Soner Örnek, Mehmet Tayfun Dingil, Kubilay Sönmez (Bakary Nimaga dk. 61), Gökhan Karadeniz, Mirkan Aydın, Hamiodu Maiga (Diallo dk. 46), Sadi Karaduman, Selim Ilgaz, Dmytro Korkishko (Caner Hüseyin Bağ dk. 46)

Yedekler: Süleyman Çamlıca, Hamza Gür, Murat Paluli, Özgür Kazar

Teknik Direktör: İlhan Palut

Galatasaray: İsmail Çipe, Mariano, Semih Kaya, Ahmet Çalık, Emre Taşdemir (Ömer Bayram dk. 65), Donk, Selçuk İnan, Sinan Gümüş, Emre Akbaba, Yunus Akgün (Gökay Güney dk. 83 ?), Muğdat Çelik (Onyekuru dk. 76 ?)

Yedekler: Batuhan Şen, Ndiaye, Kostas Mitrioğlu, Atalay Babacan, Mustafa Kapı, Teixeira, Celil Yüksel

Teknik Direktör: Fatih Terim

Goller: Muğdat Çelik (dk. 21), Emre Akbaba (dk. 53) (Galatasaray), Gökhan Karadeniz (dk. 59, 71), Mirkan Aydın (dk. 79), ), İsmail Çipe (dk. 85 k.k.) (Hatayspor)

Sarı kartlar: Yasin Güreler, Mehmet Dingil, Soner Örnek (Hatayspor), Semih Kaya, Emre Akbaba (Galatasaray)