İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gamze Özçelik İdlib'te

Tesettüre giren oyuncu Gamze Özçelik, Umuda Koşanlar Derneğinin yardım faaliyetleri kapsamında İdlib’e gitti.

Tesettüre giren oyuncu Gamze Özçelik, Umuda Koşanlar Derneğinin yardım faaliyetleri kapsamında İdlib'e gitti. Özçelik, Suriyeli çocuklarla olan paylaşımına, "Her fotoğraf, her gülüş ayrı bir hikaye yazdı gönlüme" notunu ekledi.


Umuda Koşanlar Derneği ile yardım faaliyetleri düzenleyen ve kısa süre önce tesettüre giren Gamze Özçelik, Suriye'nin İdlib kentine giderek çocuklarla vakit geçirdi. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Özçelik, fotoğrafına "Her fotoğraf, her gülüş ayrı bir hikaye yazdı gönlüme. Sanki an içinde an yaşandı da, biz kısa bir süreliğine farklı bir boyuta geçtik. İçinde savaş, babasızlık, yalnızlık, yokluk ve sığınma vardı ama, biz sadece güneşi, gülüşleri, güzelliği görüyorduk. Masmaviydi gökyüzü" notunu ekledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.