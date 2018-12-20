Gamze Özçelik İdlib'te

Tesettüre giren oyuncu Gamze Özçelik, Umuda Koşanlar Derneğinin yardım faaliyetleri kapsamında İdlib'e gitti. Özçelik, Suriyeli çocuklarla olan paylaşımına, "Her fotoğraf, her gülüş ayrı bir hikaye yazdı gönlüme" notunu ekledi.

Umuda Koşanlar Derneği ile yardım faaliyetleri düzenleyen ve kısa süre önce tesettüre giren Gamze Özçelik, Suriye'nin İdlib kentine giderek çocuklarla vakit geçirdi. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Özçelik, fotoğrafına "Her fotoğraf, her gülüş ayrı bir hikaye yazdı gönlüme. Sanki an içinde an yaşandı da, biz kısa bir süreliğine farklı bir boyuta geçtik. İçinde savaş, babasızlık, yalnızlık, yokluk ve sığınma vardı ama, biz sadece güneşi, gülüşleri, güzelliği görüyorduk. Masmaviydi gökyüzü" notunu ekledi.