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Ganyan bayi sahibini öldüren zanlı İskenderun'da yakalandı

Hatay’ın Payas ilçesinde ganyan bayi işletmesi sahibini bıçaklayarak öldüren şahıs İskenderun’da yakalandıPayas ilçesinde 22 Şubat tarihinde ganyan bayi işletmesi sahibi Ali Karaçay’ı boğazından bıçaklayarak öldüren T.

Hatay'ın Payas ilçesinde ganyan bayi işletmesi sahibini bıçaklayarak öldüren şahıs İskenderun'da yakalandı


Payas ilçesinde 22 Şubat tarihinde ganyan bayi işletmesi sahibi Ali Karaçay'ı boğazından bıçaklayarak öldüren T.G., Payas İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışması sonucunda İskenderun ilçesinde yakalandı. Akşam saatlerinde Dörtyol Adliyesinde nöbetçi mahkemeye çıkarılan T.G., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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