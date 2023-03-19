Gazeteciler Milletvekili Yayman ile Hatay'da incelemelerde bulundu

Anadolu Yayıncılar Derneği üyeleri ve gazeteciler, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman ile depremden etkilenen Hatay'da incelemelerde bulundu.

Ankara'dan gelen Anadolu Yayıncılar Derneği üyeleri ve aralarında Türkiye Gazetesi Haber Müdürü Fatih Selek, Türkiye Gazetesi Ankara Temsilcisi Akif Bülbül ve Uluslararası Sosyal Medya Kullanıcıları Derneği Başkanı İzzet Aydın'ın bulunduğu gazeteciler, İletişim Başkanlığı desteğiyle depremin vurduğu Hatay'da AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman ile birlikte incelemelerde bulundu.

“Hatay 85 milyonun şahsi meselesi”

AK Partili Milletvekili Yayman, deprem bölgesindeki vatandaşların en çok şefkate ihtiyacı olduğunu ifade etti. Milletvekili Yayman, yaşanan depremin hiçbir afete benzemediğini belirterek, “İnsan kendini hiçbir şekilde bu kadar çaresiz, yalnız, zor durumda hissetmiyor. Bütün Türkiye bizim yanımızda yer aldı, 85 milyon yanımızda yer aldı. Mustafa Kemal Atatürk'ün şahsi meselesi, 85 milyonun şahsi meselesi oldu. Biz biriz ve beraberiz. Bu acıyı birlik, beraberlikle aşacağız. Deprem siyaset üstü bir meseledir. Hiçbir güç Türkiye'nin birlik ve beraberliğini ortadan kaldıramaz. Olağanüstü zamanlar, olağanüstü tedbirlerle aşılabilir” dedi.

“50 gazeteci ile buradayız”

Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan, İletişim Başkanlığının desteğiyle kente geldiklerini söyledi. Burhan, Hatay'da depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileyerek, “Yaralılara acil şifalar versin. 50 gazeteci arkadaşımız ile buradayız. Allah sabır versin” diye konuştu.