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Gaziantep'te adam öldürdü, Suriye sınırında yakalandı

Gaziantep’te adam öldürme suçundan aranan Suriyeli şahıs, Hatay’da sınırı kaçak yollarla geçmeye çalışırken yakalandı.

Gaziantep'te adam öldürme suçundan aranan Suriyeli şahıs, Hatay'da sınırı kaçak yollarla geçmeye çalışırken yakalandı.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından adam öldürme suçundan aranan Suriyeli Fedi Amr, Suriye sınırını kaçak yollarla geçmek için Hatay'ın Altınözü ilçesine bağlı Hacıpaşa Mahallesi'ne geldi. Babatorun Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin şüphesi sonucu takibe alınan Fedi Amr, sınırı kaçak yollarla geçmeye çalışırken yakalandı.


Babatorun Karakolunda ilk ifadesi alınan Fedi Amr daha sonra Gaziantep emniyetine teslim edildi.

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