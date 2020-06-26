Gebelikte 4 boyutlu ultrason dönemi

Dr. Sinan Erdoğan, 4 boyutlu ultrasonun ayrıntılı inceleme sunduğunu belirterek, "Gebelikte 4 boyutlu ultrasonun en önemli avantajlarından biri, anne ve baba adaylarının doğmamış bebeklerinin gerçek görünümünü görmeleri ile normalde doğumdan sonra kurulması beklenen duygusal bağların, daha önceden oluşmasını sağlıyor" dedi.

Gebelikte detaylı ultrasonun öneminden söz eden Op. Dr. Sinan Erdoğan, “Gebelikte ultrason aracılığıyla, dış gebelik var mı, hamileliğin çoğul olup olmadığı belirlenir. Ayrıca, bebekle ilgili belirgin yapısal ve kromozomal bozuklukların olup olmadığı, düşük tehlikesi var mı yok mu ultrasonla saptanır. Anne karnında bebeğin anatomisi değerlendirilir ve bozukluklar tespit edilir. Plasentanın rahim içindeki yerleşimine bakılır. Amniyon sıvısının miktarı ölçülür. Rahim ağzı uzunluğuna bakılır ve erken doğum riski araştırılır. İlk aylarda tanımlanmamış olan bozukluklar saptanır. Plasentanın yerleşim yeri ve yaşı saptanır. Bebeğin anne karnındaki duruşu ve pozisyonu tespit edilir. Detaylı ultrason muayenesi, gebeliğin 18-23 haftalar arasında uygulanabilir. Bebeğin pozisyonuna bağlı değerlendirme yapılamaması veya bir şüphe varlığında ultrason muayenesi, yaklaşık bir hafta içerisinde tekrar yapılır. Detaylı ultrason muayenesinde bebeğin tüm iç organları ultrason ile ayrıntılı olarak incelenir. Ayrıca bebeğin suyu, plasentası ve rahim ağzı uzunluğu da değerlendirilir. Ayrıntılı ultrason muayenesi bebekteki anomalileri asla yüzde 100 saptayamaz. Ortalama yüzde 60-80 civarında anomaliler saptanabilir. Çünkü bazı anomaliler ultrasonda saptanacak belirtiler vermez, bazı anomaliler ultrason yapıldıktan sonra daha ileri aylarda gelişebilir” dedi.

4 boyutlu ultrasonun avantajları hakkında bilgi veren Op. Dr. Sinan Erdoğan, şunları kaydetti:

"4 boyutlu ultrason cihazları, 2 boyutlu inceleme özelliğinin yanı sıra, renkli doppler ve 3 boyut özelliğini birlikte barındırır. Aslında 4 boyutlu ultrason, klasik 2 boyutlu ultrason kullanımını gereksiz kılacak bir yöntem değildir. Ancak, klasik ultrasonda saptanması güç olan veya deneyim isteyen bazı durumlarda avantaj sağlamaktadır. Özellikle bebeğin dış yapısının incelenmesinde avantajlıdır. Gebelikte 4 boyutlu ultrasonun en önemli avantajlarından biri, anne ve baba adaylarının doğmamış bebeklerinin gerçek görünümünü görmeleri ile normalde doğumdan sonra kurulması beklenen duygusal bağların, daha önceden oluşmasını sağlıyor."