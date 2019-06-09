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Gece sınıra askeri sevkiyat

Türkiye’nin çeşitli birliklerden gönderilen askeri personel ve zırhlı personel taşıyıcı askeri araç konvoyu, gece Hatay’ın Kırıkhan ilçesinden Suriye sınır hattına doğru hareket etti.

Türkiye'nin çeşitli birliklerden gönderilen askeri personel ve zırhlı personel taşıyıcı askeri araç konvoyu, gece Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden Suriye sınır hattına doğru hareket etti.


Güvenlik önlemleri altında şehir merkezinde ilerleyen askeri araçların Kırıkhan ilçesindeki konvoyunu gören vatandaşlar, konvoyun önünü keserek askere selam verdi. Askeri personeller ise selam duran gençlere siren çalarak karşılık verdi.

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