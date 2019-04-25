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Gece yarısı Suriye sınırına komanda takviyesi

Hatay’ın Kırıkhan İlçesi’nden Suriye sınırındaki birliklere Türk Silahlı Kuvvetler (TSK) tarafından komanda takviyesi yapıldı.

Hatay'ın Kırıkhan İlçesi'nden Suriye sınırındaki birliklere Türk Silahlı Kuvvetler (TSK) tarafından komanda takviyesi yapıldı.


Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Hatay'ın Kırıkhan İlçesi'ne yoğun güvenlik önlemi altında gelirken, komandoların gerekli ikmal ve yüklemeleri yapıldıktan sonra 50'ye yakın zırhlı araçlarla birlikte komandalar Suriye sınırındaki birliklere takviyeye gönderildi.

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