İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gelini darp eden damat gözaltına alındı

Hatay’da damat tarafından darp edilen gelinin şikayeti üzerine damat gözaltına alındı.

Hatay'da damat tarafından darp edilen gelinin şikayeti üzerine damat gözaltına alındı.


Hatay'ın Belen ilçesinde yol kenarında damat H.H.İ.'nin, gelin F.Ş.'ye şiddette bulunmasının ardından, gelin damattan şikayetçi oldu. Polis ekipleri tarafından emniyete götürülen H.H.İ.'nin, İskenderun Başsavcılığı tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.



Tartışma fotoğraf çekimi yüzünden çıktı


Damat H.H.İ.'nin aracı hızlı kullanmasından dolayı çıktığı söylenen şiddet girişiminin asıl nedeninin fotoğraf çekimi olduğu iddia edildi. İskenderun ilçesinde fotoğraf çekilmek üzere yola çıkan çiftten damadın bilinmeyen nedenle vazgeçip dönmeye karar vermesi üzerine tepki gösteren gelinle aralarında bir süre tartışma yaşandı. Araç dışına taşan tartışma sonrası damat H.H.İ., gelin F.Ş.'yi darp etti. Amatör kameralar tarafından kayda geçen görüntülerin ardından gelin damattan şikayetçi oldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.