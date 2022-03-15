Gelişim ve Palmiye hastaneleri doktorları tıp bayramı balosunda buluştu

İskenderun Gelişim Hastanesi ve bünyesinde bulunan İskenderun Palmiye Hastanesi doktorları, '14 Mart Tıp Bayramı' etkinliği çerçevesinde düzenlenen baloda bir araya geldi.

AYM Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yusuf Yalım Yıldız, Yönetim Kurulu Üyesi Cüneyt Müjde, Gelişim Hastanesi ve Palmiye Hastanesi Genel Müdürü Ahmet Ahraz, Gelişim Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Emin Turhan ve Palmiye Hastanesi Başhekimi Dr. Ömer Suha Caymaz'ın ev sahipliğinde gerçekleşen gecede bir araya gelen hekimler, sanatçı Öykü Gürman'ın şarkılarıyla gece boyunca eğlendi.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren ve tüm tıp camiasının bayramını kutlayan İskenderun Palmiye Hastanesi Başhekimi Dr. Ömer Suha Caymaz, “Daha önce yöneticiliğini yaptığım Gelişim Hastanesi ve şuan da yönetici olarak bulunduğum Palmiye Hastanesi'nin değerli hekimlerini bir arada görmekten mutluluk duydum. 14 Mart vesilesiyle canını dişine takarak çalışan değerli hekim arkadaşlarımın gününü kutluyorum” dedi.

Meslektaşlarıyla bir arada olduğu için mutlu olduğunu belirten İskenderun Gelişim Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Emin Turhan ise, “İnsanlığın yaşam kalitesini yükseltmek ve sağlıklı bir hayat sağlamak için gece gündüz demeden onurlu ve kutsal bir görevi büyük özveriyle yapan hekimlerimiz başta olmak üzere, tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyorum. Fedakarca görev yaparken yaşamını yitiren sağlık çalışanı şehitlerimizi saygıyla anıyorum” diye konuştu.