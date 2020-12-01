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Genç kız evinde ölü bulundu

Hatay’ın Samandağ ilçesinde 18 yaşındaki genç kız evinde ölü bulundu.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde 18 yaşındaki genç kız evinde ölü bulundu.


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kuşalanı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, sabah saatlerinde 18 yaşındaki Alev Sapan'ı uyandırmak için odasına giden annesi, kızını yatağında hareketsiz yatarken buldu. Ailesi 112 Acil Servis ekiplerini arayarak yardım istedi.


Eve gelen sağlık ekipleri genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi.


Alev Sapan'ın cansız bedeni ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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