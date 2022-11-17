Genç kızları önce taciz, sonra darp eden şahıs tutuklandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde iki genç kıza kaldırımda yürürken sözlü taciz ve ardından da saldırıda bulunan şahıs tutuklandı.

Olay, İskenderun'un en işlek caddelerinden Prof. Muammer Aksoy Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre, iş yerinden mola vakti çıkan iki genç kız, markete gittikleri sırada kaldırımda kişi tarafından önce sözlü, ardından fiziki saldırıya uğradı. Çevredeki vatandaşların yardıma koşması ile genç kız saldırganın elinden kurtarıldı. Olay yerine gelen polis şüpheli A.Ç.'yi gözaltına alırken, olay kameralara da yansıdı.

A.Ç. isimli şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği İskenderun Adliyesinde tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zanlının cinayet işlemekten uzun süre cezaevinde yattığı ve bir süre önce çıktığı öğrenildi.