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Gezici kütüphane çocuklar için yollarda

Hatay’da İskenderun ilçesinde gezici kütüphane projesiyle çocuklar kitaplarla buluşturuldu.

Hatay'da İskenderun ilçesinde gezici kütüphane projesiyle çocuklar kitaplarla buluşturuldu.


İskenderun gezici kütüphanesi Akçay ve Azganlık Mahallesine giderek muhtarlıklar önünde çocuklara boyama kitabı ve boya kalemleri hediye edildi.


İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, gezici kütüphanenin büyük ilgi gördüğünü ifade ederek, “Gezici kütüphanemiz belli bir program çerçevesinde hizmet vermeye devam ediyor. Azganlık ve Akçay Muhtarlığı önünde okuyuculara hizmet veren kütüphanemize öğrencilerimiz ilgi gösterdi. Gezici kütüphane tüm mahallelerimizde periyodik bir şekilde hizmet vermeye devam edecek” dedi.

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