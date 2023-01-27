Kahramanmaraş Valisi ve Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) Yönetim Kurulu Dönem Başkanı Ömer Faruk Coşkun, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen FRİT Programı çerçevesinde Kahramanmaraş, Osmaniye ve İskenderun'da girişimcilik merkezi kurulacağını, girişimci adaylarına eğitim ve hibe desteği sağlanacağını söyledi.

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı'nın 109. Yönetim Kurulu Toplantısı Hatay Valisi Rahmi Doğan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Abdurrahman Melek Toplantı Salonundaki toplantıya, Hatay Valisi Rahmi Doğan'ın yanı sıra, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Osmaniye Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve ilgili kurum temsilcileri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Kahramanmaraş Valisi ve DOĞAKA Yönetim Kurulu Dönem Başkanı Ömer Faruk Coşkun, “Ajansımız faaliyetlerine; destek programları uygulamaları, ulusal ve uluslararası programlara yönelik proje geliştirme çalışmaları, yatırım destek ve tanıtım faaliyetleri ile araştırma, analiz ve planlama çalışmaları çerçevesinde devam edilmektedir. Önceki dönemlerde uygulamaya alınan; turizm altyapısı programları, özel sektöre yönelik faizsiz kredi desteği programları, güdümlü proje desteği ile Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı, Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı ve Üreten Şehirler Programı çerevesindeki projelerin uygulanmasına devam edilmektedir. Bununla birlikte, makine imalatı ve yazılım sektörlerine yönelik faizsiz kredi desteği programında başvuruların alınmakta olup 2023 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı ve Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı için proje hazırlıklarına başlanılmıştır. Ayrıca, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen FRİT Programı çerçevesinde desteklenmesi uygun bulunan ve bölgemizdeki girişimcilik kültürünün geliştirilmesine yönelik projede, bugün yapılacak açılış toplantısı ile birlikte faaliyetlere başlanılacaktır. Kahramanmaraş, Osmaniye ve İskenderun'da girişimcilik merkezi kurulması ile başlanacak projede girişimci adaylarına eğitim ve hibe desteği sağlanacaktır" dedi.

2024-2028 yılları arasını kapsayacak Ulusal Kalkınma Planı hazırlıkları ile uyumlu olarak aynı dönemi kapsayacak şekilde yeni Bölge Planı hazırlıklarının devam ettiğini anlatan Vali Coşkun, şunları kaydetti:

"Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye illerinde sosyo-ekonomik kalkınmaya yönelik konuların ele alınacağı bu Bölge Planı, Cumhurbaşkanı onayı ile uygulanacaktır. Bölgesel kalkınmada birçok program ve projenin hayata geçmesine vesile olacak bu çalışma taslak olarak tamamlanmış ve Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğüne iletilmiştir. Kalkınma Ajansları tarafından 2022 ve 2023 yılları teması olarak belirlenen “genç istihdamı” çalışmaları çerçevesinde, 34 yaş altı gençlerin kendi işlerinde istihdam edilmelerine destek vermek amacıyla başlatılan “Girişimci Geliştirme Merkezi Programı” hazırlıklarına devam edilmektedir. Program ile kendi işini kurmak isteyen gençlerimize hem danışmanlık ve mentörlük desteği verilecek hem de sermaye sahiplerinden oluşan platformlarda bu fikirlerini ortaklığa açabilme imkanı sağlanacaktır. Özet olarak ifade edilen bu faaliyetlerin yanı sıra mevcut programlar çerçevesindeki projelerin izleme ve değerlendirme çalışmaları ve yatırım destek çalışmalarına devam edilmektedir.”

Açılış konuşmasının ardından toplantı, gündem maddelerinin görüşülmesiyle devam etti.