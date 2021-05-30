Girişimci kadınlar Üreten Altıneller Kooperatifini kurdu

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir araya gelen 7 kadın girişimci kadın istihdamını artırmak için Üreten Altıneller Kooperatifini kurdu.

Kadın emeği, kadın gücü ve birlikteliğini sağlamak, kadınların ürettiklerini ulusal ve uluslar arası pazarlara yayabilmek için kooperatifleşme kararı aldıklarını belirten kurucu üyeler Yeşim Uğutmen, Nurten Polat Çelik, Fatma Alçıkaya, Fahriye Sipahioğlu, Şefkat Şenöz, Pakize Kurtul ve Tuğba Büyük isimli girişimci kadınlar ‘Üreten Altıneller Kooperatifi' ile İskenderun'un ilk kadın kooperatifi olarak çok iddialı olduklarını söylediler.

Hatay'ın, 600'e yakın yemek çeşidi ile UNESCO tarafından Dünya Gastronomi Şehri olarak kabul edildiğini ve burada alınabilecek yüzlerce yiyecek türü bulunduğunu ifade eden kurucu başkan yardımcısı Nurten Polat Çelik, "İskenderun ‘Üreten Altıneller Kooperatifi'nin girişimci kadınları olarak Hatay'ımızın böylesi zengin kültürünü, geleneksel lezzetlerini degˆer bilen ve degˆer katan bir anlayışıyla üreterek, en temiz ve sağlam elden tüm dünyaya ulaştırmak istedik. Sadece ulusal pazarda değil uluslararası pazarda da söz sahibi olmak istiyoruz" dedi.