Suriye'nin ?dlib ilinin g?ney k?rsal?ndan bombard?man nedeniyle T?rkiye-Suriye s?n?r?ndaki b?lgelere do?ru g?? eden sivillere acil yard?m paketi da??t?ld?.

?nsan Hak ve H?rriyetleri (?HH) ?nsani Yard?m Vakf? Suriye ?al??malar? Medya Sorumlusu Selim Tosun, yapt??? a??klamada, son bir haftada ?dlib'in g?neyinden kuzeyine do?ru g?? etmek zorunda kalan sivillerin say?s?n?n 100 bini a?t???n? s?yledi.

G?? yolundaki ailelere acil yard?m paketi da??tt?klar?n? s?yleyen Tosun, ??dlib ?ehir merkezi ile Sarmada il?esi aras?ndaki ?e?itli noktalarda bombard?man nedeniyle g?? yoluna d??en aileler i?in haz?rlam?? oldu?umuz acil yard?m paketlerini da??tt?k. Da??tm?? oldu?umuz paketlerin i?erisinde kahvalt?l?k ?r?n, bisk?vi, konserve, ekmek ve temiz i?me suyu gibi g?da malzemeleri bulunuyor. Da??t?mlar?m?zdan bin ki?i faydaland?? dedi.

Tosun, sald?r?lar nedeniyle T?rkiye-Suriye s?n?r?na g?? eden aileler i?in yard?m ?a?r?s?nda bulundu.